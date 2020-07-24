الأهلي يسجل هدفين في دقيقتين بشباك سموحة

سجل فريق الأهلي الهدفين الثالث والرابع في شباك نظيره سموحة خلال المباراة الودية المقامة على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة. سجل الهدف الثالث اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 80 واضاف الهدف الرابع اللاعب جونيواجاي في الدقيقة 81 لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بأربعة أهداف دون رد بعدما سجل سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الأول في الدقيقة 43 ومروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 51. سجل سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الأول في الدقيقة 43 ومروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 51. أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة الودية المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة. مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة. Advertisements وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجي. وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر وأحمد فتحي.

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