برشلونة يتعرض لهجمات إلكترونية جديدة

تعرض نادي برشلونة لهجوم إلكتروني جديد عن طريق حسابات وهمية لتشوية هيئة النادي ورئيسه الحالي جوسيب ماريا بارتوميو بهدف تدمير الفريق والتأثير عليه في مختلف المنافسات. وأكدت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" أن هذه الهجمات استهدفت رئيس النادي من خلال التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تركتها حسابات وهمية يتم إدارتها بشكل إلكتروني. يتم إدارتها بشكل إلكتروني. وجاء ذلك بعد التقرير الذي نشرته شركة "ديلويت - Deloitte"، المتخصصة في الأمن المعلوماتي وحماية حسابات برشلونة، حيث أكدت أن 12.5% من التعليقات السلبية جاءت من مستخدمين وهميين.

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