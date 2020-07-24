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تعرف على تردد قناة الأهلي

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تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "تردد قناة الأهلي"، وذلك بالتزامن مع إذاعة مباراة النادي الأهلي

الودية مع نظيره سموحة، استعدادًا لعودة  يوم 6 أغسطس المقبل.

 

وتبث قناة الأهلي، مباراة القلعة الحمراء، أمام سموحة، والتي اتطلقت في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت ، على ملعب "مختار التتش" بالنادي الأهلي.

 

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وفيما يلي ننشر تردد قناة الأهلي:

التردد: 12340 أفقى (H)

معدل الترميز:  27500

معامل الخطأ:  ¾

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