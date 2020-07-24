تعرف على تردد قناة الأهلي

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "تردد قناة الأهلي"، وذلك بالتزامن مع إذاعة مباراة النادي الأهليالودية مع نظيره سموحة، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.
وتبث قناة الأهلي، مباراة القلعة الحمراء، أمام سموحة، والتي اتطلقت في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب "مختار التتش" بالنادي الأهلي.
وفيما يلي ننشر تردد قناة الأهلي:
التردد: 12340 أفقى (H)
معدل الترميز: 27500
معامل الخطأ: ¾
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