الجودو يجري مسحات كورونا للاعبي المنتخبات قبل معسكر المركز الأولمبي

استقر الاتحاد المصري للجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوي، على إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا للاعبي المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإدارية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك .
ومن المقرر ان يدخل لاعبو منتخبات الجودو معسكرا مغلقا فيالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمشاركة في البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.
واستقر مجلس ادارة الاتحاد على تخصيص أول أسبوعين من المعسكر للتدريبات البدنية فقط بدون اي التحام بين اللاعبين لحين الانتهاء من المسحاتالخاصة بالكشف عن فيروس كورونا .
من جانبه أكد المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس اتحاد الجودو أن خضوع اللاعبين للمسحة يأتى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالاتحاد فى ظل اندراج الجودو ضمن الألعاب التلامسية ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
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