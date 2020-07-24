الهلال يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع التعاون “تاوامبا مقابل خريبين”

فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن تفكير إدارة نادي الهلال، في التعاقد مع مهاجم فريق التعاون “ليندر تاوامبا” خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة الوطن السعودية، نقلا عن مصادرها، بأن إدارة نادي الهلال تدرس التعاقد بشكل رسمي مع الكاميروني تاوامبا في الميركاتو الصيفي، مع رحيل السوري عمر خريبين إلى “سكري القصيم” بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة، أن إدارة الهلال تنتظر موافقة الجهاز الفني من أجل التفاوض بشكل رسمي مع التعاون، كما أن هناك عدة خيارات فنية آخرى لازالت في حسابات المدير الفني للزعيم “رزافان لوشيسكو“.

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وكشفت الصحيفة، أن إدارة الهلال تسعى حاليا للظفر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى المحافظة على لقب دوري أبطال آسيا، وسط دعم وتحفز كبير للاعبين قبل لقاء الديربي أمام النصر، والذي سيكون منعطف حقيقي لمحافظة الفريق الأزرق على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع النصر.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي النصر ثانيا برصيد 45 نقطة، وفي المركز الثالث يتواجد فريق الوحدة برصيد 39 نقطة، وخلفه الأهلي برصيد 37 نقطة في المركز الرابع.

ويلتقي الهلال مع النصر في ديربي الرياض يوم 5 أغسطس المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة السعودي باستئناف المسابقات الرياضية عقب توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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