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الغرافة ينتصر في عودة الدوري القطري بهدف الهداف الافواري

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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حقق الغرافة انتصاراً صعباً على ضيفه العربي بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري القطري.

ويدين الغرافة بالفوز فى مباراة اليوم لمهاجمه الايفواري “جوناتان كودجيا” بعدما استطاع ان يهز شباك العرباوية فى الدقيقة 22.

وبهذا الفوز وصل الغرافة الى النقطة 31 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدوري القطري، ليوسع الفارق إلى سبع نقاط مع العربي صاحب المركز الخامس الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة.

وشهد لقاء اليوم الظهور الأول للاعب “احمد محمد أبو تريكه” نجل نجم الكرة المصرية السابق “محمد أبو تريكه” مع فريقه العربي فى الدوري القطري حيث شارك فى الدقيقة 79.

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نتيجة مباراة الغرافة والعربي في الدوري القطري-الظهور الاول للاعب العربي “احمد أبو تريكة” امام الغرافة فى الدوري القطري (صور:twitter)

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى في الدوري القطري منذ توقف النشاط الرياضي في قطر وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس .

نُقلت مباراة “الغرافة والعربي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق السوداني المتميز “سوار الذهب”، كما نُقلت على قناة الكأس 1، على “ستاد الجنوب” بمدينة الوكرة.

وكانت اخر مباراة لفريق “الغرافة” في الدوري القطري امام “الوكرة” يوم 5 مارس وحقق حينها الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، كما حقق “العربي” الفوز على “الخور” يوم 6 مارس في اخر مباراة له هو الاخر بالبطولة المحلية.

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