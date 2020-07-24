“الأزمة تشتعل”.. رئيس الدفاع المغربي يرفض قرار الجامعة المغربية بإعادة لقاء الرجاء

تمسك رئيس فريق الدفاع الحسني الجديدي “عبداللطيف مقتريض” بالدفاع عن مصالح ناديه، في قضية إعادة مباراته أمام الرجاء، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المغربي.

وقال مقتريض في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أن إدارة الدفاع الجديدي ستذهب إلى أبعد نقطة للدفاع عن مصالح النادي، في إعادة لقاء الرجاء، وسيتم عقد اجتماع عاجل، لاتخاذ قرار حاسم بشأن مصالح النادي.

وأضاف رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي، أن أعضاء الجهاز الإداري للدفاع ، سيدرسون قرار اللجنة المذكورة، واتخاذ كافة القرارات المناسبة للدفاع عن مصالح ناديه.

وأوضح مقتريض، أن اللجنة القانونية لناديه وضعت مؤخرا طلب استئناف قرار لجنة الذي قضى بإعادة المباراة متضمنا دفوع جديدة خصوصا وأنه سبق أن استجاب قبل 7 أشهر وحضر إلى ملعب العبدي بالجديدة لخوض المواجهة.

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من جانبها عبرت جماهير فريق الدفاع الحسني الجديدي، عن رفضهم للقرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف اللجنة التأديبية، والقاضي بإعادة المباراة فريقهم أمام الرجاء.

وكشف أنصار فريق الدفاع الجديدي عن غضبهم الشديد من القرار الذي صدر بواسطة الجامعة المغربية لكرة القدم، باعتبار أن فريقهم تعرض للظلم، مشيرة إلى أن القرار المتخذ لا سيتند على أي أسس قانونية.

وقررت الجامعة المغربية في بيان رسمي، إعادة المباراة بعد مراجعة لوائح البطولة والتي تنص على ضرورة منح الفريق راحة ثلاثة أيام بين مبارياته بالبطولات الخارجية ومبارياته المحلية وهو ما لم ينطبق على موعد هذه المواجهة، وهو الأمر الذي يعد خللا باللائحة لذا تعين على الجامعة تحديد موعد جديد للمباراة التي كانت مثار جدل كبير بين الطرفين.

وكان الرجاء قد رفض خوض المواجهة، التي كانت مقررة ضمن الجولة التاسعة للدوري المغربي بسبب تواجده حينها في الجزائر، لالتزامه بلعب مباراتين في دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.

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