شاهد فيديو أهداف مباراة الأهلي وسموحة في تحضيرات عودة الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

نُقلت مباراة “الاهلي وسموحة” على القناة الرسمية للنادي الأهلي، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مختار التتش” بالنادي الأهلي.

حقق الاهلي فوزاً ساحقاً على ضيفه سموحة برباعية نظيفة، افتتح كهربا أهداف المباراة فى الدقيقة 43، جاء الهدف من تسديدة قوية من عمرو السولية يوالتي ارتدت من يد الهاني سليمان إلى كهربا الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك.

وأضاف مروان محسن الهدف الثاني للأهلي فى الدقيقة 50، وجاء الهدف بعد ان تلاعب محمود كهربا بمدافعي سموحة داخل منطقة الجزاء ومرر كرة على طبق من ذهب إلى مروان محسن الذي سددها في شباك عمر صلاح.

وفى الدقيقة 80 أحرز محمود كهربا الهدف الثالث للأهلي وثاني أهدافه من جملة جماعية رائعة، بدءها أحمد الشيخ بتمريرة إلى أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء الذي مررها إلى السولية والاخير مهد الكرة بالكعب إلى محمود كهربا ليسددها قوية على يمين عمر صلاح.

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وبعد دقيقة واحدة اختتم أهداف المباراة جونيور أجاي فى الدقيقة 81، جاء الهدف بعد ان روض مروان محسن تمريرة أحمد الشيخ وسددها قوية لترتد من جسد عمر صلاح والقائم إلى جونيور أجاي الذي وضعها في الشباك بكل سهولة.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق “الأهلي”، منذ انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الكروي في مصر، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وسيلعب “الأهلي” مباراة ودية أخرى بخلاف مواجهة “سموحة” اليوم، إذ يواجه فريق “الجونة” يوم 28 يوليو في اخر مبارياته الودية قبل مواجهة فريق “إنبي” في بطولة الدوري المصري يوم 9 أغسطس.

إليكم أهداف المباراة..

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