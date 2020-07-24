نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا

تعود منافسات الكرة الفرنسية بعد إنهاء بطولة الدوري بمباراة قوية بين فريقي باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 في نهائي كأس فرنسا.

تُنقل مباراة “باريس سان جيرمان وسانت إيتيان” على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش، 21:10 بتوقيت مصر، 22:10 بتوقيت السعودية، على ستاد دي فرانس.

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تأهل “باريس سان جيرمان” إلى المباراة النهائية بعد تغليه على “ليون” في دور نصف النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “غروباما ستايديوم” يوم 4 مارس 2020.

وسيسعى النادي الباريسي إلى استعادة اللقب بعد خسارته الموسم الماضي امام فريق “رين”، وكان قبلها قد فاز بالكأس 4 مرات على التوالي ليصل إلى اللقب الـ 12 في تاريخه.

في المقابل انتزع “سانت إيتيان” بطاقة التأهل من حامل اللقب “رين”، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ويتطلع الخُضر إلى تحقيق الكأس الغائبة عن خزائن الفريق منذ 44 عام.

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