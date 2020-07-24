نتيجة مباراة ميلان واتالانتا في الدوري الايطالي

يستقبل ميلان نظيره أتالانتا ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، في إطار منافسات الجولة الـ 36، من الدوري الايطالي.
تنقل مباراة “ميلان واتالانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة سكاي سبورت كالتشيو 1.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ميلان “سان سيرو”.
يحتل “ميلان” المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن الخامس “روما”، وبفارق نقطتين ايضًا عن صاحب المركز السابع “نابولي”.
في المقابل يحتل “اتالانتا” المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر “يوفنتوس” الذي سيواجه “سامبدوريا” الأحد القادم، وبفارق نقطة واحدة صاحب المركز الثالث “الإنتر” الذي سيواجه جنوى غدًا السبت.
وانتهت آخر مواجهة بين “ميلان واتالانتا” في الدوري الايطالي بفوز القديسين بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جيويس” يوم 22 ديسمبر 2019.
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