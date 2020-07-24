بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في تحضيرات عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الأهلي وسموحة” الودية ضمن مباريات اليوم الجمعة 24-7-2020، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

تُنقل مباراة “الاهلي وسموحة” على القناة الرسمية للنادي الأهلي، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مختار التتش” بالنادي الأهلي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق “الأهلي”، منذ انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الكروي في مصر، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

بينما خاض فريق “سموحة” مباراة ودية امام “الزمالك” منذ 5 أيام، وخسرها بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسيلعب “الأهلي” مباراة ودية أخرى بخلاف مواجهة “سموحة” اليوم، إذ يواجه فريق “الجونة” يوم 28 يوليو في اخر مبارياته الودية قبل مواجهة فريق “إنبي” في بطولة الدوري المصري يوم 9 أغسطس.

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ويتصدر “الاهلي” جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني، بينما يحتل “سموحة” المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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الأهلي 4-0 سموحة

????️ ملعب مختار التتش (الأهلي)

????مباراة ودية

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلا بكم في بث مباشر “كتابي” لمباراة الأهلي وسموحة ضمن استعدادت الفريقين لعودة الدوري المصري.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???? تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي – علي معلول – محمود متولي – أيمن أشرف – محمد هاني – أليو ديانج – عمرو السولية – جيرالدو دا كوستا – مجدي أفشة – محمود كهربا – أليو بادجي.

محمد الشناوي – علي معلول – محمود متولي – أيمن أشرف – محمد هاني – أليو ديانج – عمرو السولية – جيرالدو دا كوستا – مجدي أفشة – محمود كهربا – أليو بادجي. ???? تشكيلة سموحة: الهاني سليمان – محمد عبد المنعم – رجب نبيل – كريم يحيى – محمود معاذ – محمد نادي – إيدي أومومو – أحمد جمال – صلاح محسن – حسام حسن – محمد طلعت.

الهاني سليمان – محمد عبد المنعم – رجب نبيل – كريم يحيى – محمود معاذ – محمد نادي – إيدي أومومو – أحمد جمال – صلاح محسن – حسام حسن – محمد طلعت. “1????بداية المباراة..

“9 اول فرصة في المباراة لسموحة.. حسام حسن يسدد كرة قوية ولكن تغالط مرمى الشناوي.

“15 مرور اول ربع من الشوط الاول ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“24???? بطاقة صفراء على مدافع الأهلي محمود متولي بعد تدخل قوي على محمود معاذ.

“26 محمد ناجي يروض كرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ولكن علي معلول أبعد الكرة إلى الركنية قبل ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي.

“29 حكم المباراة ابراهيم نور الدين يعطي اللاعبين دقيقتين من أجل ألتقاط الأنفاس.

“31 رينيه فايلر يخص صانع ألعاب الأهلي محمد مجدي أفشة بعدة تعليمات بعيدًا عن باقي لاعبي الفريق.

“32 اللعب يستأنف الآن.

“34???? بطاقة صفراء على لاعب سموحة إيدي أومومو بعد تدخل قوي على جيرالدو.

“36 الأهلي مازال يسيطر ولكن دون خطورة واضحة على مرمى الهاني سليمان.

“40 ضربة حرة مباشرة لفريق سموحة من مكان جيد.

“41 صلاح محسن يتولى تنفيذ الضربة الحرة ولكن يسددها في سماء ملعب التتش.

“43⚽جووووووووووووووول – محمود كهربا يتقدم للنادي الأهلي بأول الأهداف.

“43 قصة الهدف: عمرو السولية يسدد كرة قوية من مسافة بعيدة ترتد من يد الهاني سليمان إلى كهربا الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك.

“44 ضربة حرة مباشرة للأهلي من على بعد 26 متر تقريبًا عن مرمى سموحة.

“45 يسددها علي معلول بعيدة كل البعد عن مرمى سموحة، تشبه تسديدة صلاح محسن.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2 نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني..

“47???? أجرى فريقي الأهلي وسموحة عدة تبديلات سننقلها لكم تباعًا.

“50⚽جوووووووووووووول – الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق مروان محسن.

“50 قصة الهدف: محمود كهربا يتلاعب بمدافعي سموحة داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة على طبق من ذهب إلى مروان محسن الذي سددها في شباك عمر صلاح.

“53???? كل التبديلات التي سوف نذكرها تمت بين الشوطين.

“53???? حل اللاعب الشاب محمد شكري بديلاً لعلي معلول، كما غادر محمد الشناوي ليترك المرمى لعلي لطفي، وخرج جيرالدو ودخل أحمد الشيخ، وخرج بادجي ودخل مروان محسن، وخرج أليو ديانج ودخل العربي بدر.

“55????تبديل لفريق سموحة في هذه اللحظات بخروج صلاح محسن ودخول أحمد حسن مكي.

“59????دخل أحمد فتحي بديلاً عن محمد هاني، وخرج محمود متولي ودخل رامي ربيعة ما بين شوطي المباراة.

“60 أحمد الشيخ يتلقى تمرير من مروان محسن ويسددها مباشرة في المرمى ولكن عمر صلاح يتصدى.

“61 تسديدة قوية من جونيور أجاي تعلو المرمى.

“63 الظهير الأيسر للنادي الأهلي الشاب محمد شكري يقدم اداءًا لافتًا حتى الآن منذ دخوله، ينتظره مستقبل باهر.

“68 فرصة في غاية الخطورة لفريق سموحة عن طريق أحمد حسن مكي تمر بسلام على مرمى الأهلي.

“69????بطاقة صفراء على لاعب سموحة فارس مجاهد.

“72 ضربة حرة مباشرة لسموحة يتولى تنفيذها السيد فريد ويسددها مباشرة في المرمى ولكن مروان محسن يبعدها إلى الركنية قبل ان تصل لعلي لطفي.

“75 أحمد الشيخ يمر من مدافعي سموحة بمجهود فردي رائع ويرسل عرضية رائعة ولكن وصول كهربا المتأخر حرمه من تسجيل الهدف الثالث.

“78 الشيخ يمرر كرة رائعة بالكعب إلى أحمد فتحي الذي سدد كرة قوية أبعدها عمر صلاح ببراعة.

“80⚽جوووووووووووووول – محمود كهربا يحرز الهدف الثالث للأهلي وثاني أهدافه من جملة جماعية رائعة.

“80 قصة الهدف: أحمد الشيخ يمرر كرة إلى أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء الذي مررها إلى السولية والاخير يُمهد الكرة بالكعب إلى محمود كهربا ليسددها قوية على يمين عمر صلاح.

“81⚽جوووووووووووووول – الهدف الرابع للأهلي عن طريق جونيور أجاي.

“81 قصة الهدف: مروان محسن يروض تمريرة أحمد الشيخ ويسددها قوية لترتد من جسد عمر صلاح والقائم إلى جونيور أجاي الذي وضعها في الشباك بكل سهولة.

“85 ضربة حرة مباشرة للأهلي من مكان جيد يتولى تنفيذها أحمد الشيخ ولكن تعلو مرمى عمر صلاح بقليل.

“88 تسديدة صاروخية من أحمد الشيخ من على حدود منطقة الجزاء تذهب أعلى العارضة ببضعة سنتيمترات.

“90 السولية كاد يسجل الهدف الخامس لولا تألق عمر صلاح.

“90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة في أولى مبارياته الودية استعدادًا لعودة الدوري المصري.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

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