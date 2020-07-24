بث مباشر | شاهد الأهلي وسموحة في تحضيرات عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الأهلي وسموحة” الودية ضمن مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، استعدادًا لعودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.
تُنقل مباراة “الاهلي وسموحة” على القناة الرسمية للنادي الأهلي، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “مختار التتش” بالنادي الأهلي.
وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق “الأهلي”، منذ انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الكروي في مصر، منذ منتصف شهر مارس الماضي.
بينما خاض فريق “سموحة” مباراة ودية امام “الزمالك” منذ 5 أيام، وخسرها بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
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الأهلي 4-0 سموحة
????️ ملعب مختار التتش (الأهلي)
????مباراة ودية
⌚انتهت
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