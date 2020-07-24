عاجل | تعرف على تشكيل فريقي الأهلي وسموحة للمباراة الودية

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “رينيه فايلر“، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة الودية المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجي.
وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر وأحمد فتحي.
تشكيل سموحة:
أعلن المدير الفني لفريق سموحة حماده صدقي تشكيلة فريقه لخوض لقاء الأهلي الودي.
وجاء التشكيل كالتالي:
الهاني سليمان لحراسة المرمى.
محمد عبد المنعم ورجب نبيل وكريم يحيى ومحمود معاذ للدفاع.
محمد نادي والكونغولي إيدي أومومو وأحمد جمال للوسط.
صلاح محسن وحسام حسن ومحمد طلعت للهجوم.
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