ليفربول يبتعد عن مانشستر يونايتد في عدد مرات التتويج بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية

ابتعد ليفربول في عدد مرات تتويج لاعبيه بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية بفارق 5 ألقاب عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بعدما أختير قائده “جوردان هندرسون” كأفضل لاعب في الدوري الانجليزي عن موسم 2020/2019 على حساب أفضل صانع ألعاب في الدوري “كيفين دي بروينه”، وهداف مانشستر يونايتد “ماركوس راشفورد”.

ورفع ليفربول رصيده لـ 14 تتويج بجائزة رابطة الكتاب الانجليز، رغم أن أول فوز يحققه أي لاعب من لاعبي ليفربول بهذه الجائزة يرجع إلى عام 1974 للاعب “أيان كالجهان”، أي بعد 30 سنة كاملة من ابتكار الجائزة.

واحتفظ ليفربول بالجائزة عامي 1976 و1977 بفضل الثنائي “كيفن كيجان وإملين هيوز” بفضل انجازاته على الصعيدين المحلي والقاري.

واستعاد النجم الاسكتلندي “كيني دالجليش” الجائزة لليفربول في عام 1979، وحافظ عليها الفريق بتتويج تيري مكديرموت في عام 1980.

وشهدت فترة الثمانينيات المزيد من التتويجات لليفربول بجائزة رابطة الكتاب الانجليز، عندما فاز بها كيني دالجليش للمرة الثانية عام 1983 ثم النجم الويلزي أيان راش في 1984، وجون بارنز في 1988، وستيف نيكول في 1989، وجون بارنز من جديد في عام 1990.

وكسر الاسكتلندي “جوردون ستراكان” احتكار ليفربول لهذه الجائزة عام 1991 قبل أن يقود ليدز يونايتد للفوز بلقب الدوري الانجليزي في مسماه القديم (الدرجة الأولى) عام 1992.

وابتعد ليفربول عن التتويج بجائزة لاعب الموسم من رابطة الكتاب خلال فترة التسعينيات بسبب ابتعاده عن التتويج بالألقاب المحلية والقارية، حتى جاء ستيفن جيرارد ليُعيد الجائزة إلى آنفيلد روود في عام 2009 بعد الأداء الخارق الذي قدمه في صناعة وتسجيل الأهداف عندما خسر ليفربول لقب الدوري في الردهات الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.

وغاب ليفربول لمدة 5 سنوات عن لقب رابطة الكتاب الانجليز، ليفوز بها الأوروجوياني لويس سواريز عام 2014، ثم المصري محمد صلاح عام 2018 ثم الانجليزي جوردان هندرسون عام 2020.

والتالي ترتيب الأندية الانجليزية الأكثر تتويجًا بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الانجليز

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ليفربول 14 مرة

مانشستر يونايتد 9 مرات

توتنهام 9 مرات

آرسنال 8 مرات

ليدز يونايتد 4 مرات

مانشستر سيتي 4 مرات

إيفرتون وستوك سيتي وولفرهامبتون وبريستون وبلاكبول ووست هام يونايتد “مرتان” لكل منهم

ليستر سيتي وبلاكبيرن روفرز وشيفيلد وينزداي وإيبسويتش تاون ونوتنجهام فورست وفولهام وديربي كاونتي وبيرنلي ولوتون تاون وبولتون “مرة واحدة” لكل منهم.

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