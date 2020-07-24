شاهد فيديو أهداف مباراة الغرافة والعربي في الدوري القطري، في أهم مباريات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 بالجولة الـ 18، في الدوري القطري.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى في الدوري القطري منذ توقف النشاط الرياضي في قطر وكل دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

نُقلت مباراة “الغرافة والعربي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق السوداني المتميز “سوار الذهب”، كما نُقلت على قناة الكأس 1، على “ستاد الجنوب” بمدينة الوكرة.

حقق الغرافة انتصارا صعباً على ضيفه العربي بهدف نظيف، ويدين الغرافة بالفوز فى مباراة اليوم لمهاجمه الايفواري “جوناتان كودجيا” بعدما استطاع ان يهز شباك العرباوية فى الدقيقة 22.

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وبهذا الفوز وصل الغرافة الى النقطة 31 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدوري القطري، فى المقابل تجمد رصيد العربي عند النقطة 24 فى المركز الخامس.

وكانت اخر مباراة لفريق “الغرافة” في الدوري القطري امام “الوكرة” يوم 5 مارس وحقق حينها الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، كما حقق “العربي” الفوز على “الخور” يوم 6 مارس في اخر مباراة له هو الاخر بالبطولة المحلية.

إليكم أهداف المباراة..

هدف تقدم الغرافة “كودجيا” 1-0

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