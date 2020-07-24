هندرسون ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

تحصل اليوم الجمعة، قائد فريق ليفربول الإنكليزي، جوردان هندرسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2019 – 2020.



واختير جوردان هندرسون كأفضل لاعب في الـ"بريميرليغ" بناء على تصويت أعضاء رابطة كتاب الرياضة.



وتفوق ابن الثلاثين عاماً في السباق على الجائزة السنوية على كل من نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وزميليه في ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والهداف السنغالي ساديو مانيه.



وعلق هندرسون على اختياره لخلافة رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) في نيل هذه الجائزة، بالقول "أقبلها نيابة عن هذه المجموعة (الفريق) بأكملها، لأنه من دونهم لن أكون في وضع يسمح لي بنيل هذا الشرف. لقد جعلني هؤلاء الشبان لاعباً أفضل وقائداً أفضل وشخصاً أفضل".



وواصل "إذا كان هناك شيء أتمناه، هو أن يكون من صوَّت لي، قد فعل ذلك اعترافاً بمساهمة الفريق بأكمله".