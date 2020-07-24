رياضة | صدمة.. صلاح يغيب عن قائمة العشرة الأوائل الأفضل فى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة.. صلاح يغيب عن قائمة العشرة الأوائل الأفضل فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول عن قائمة العشرة الأوائل الأفضل فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم من رابطة كتاب كرة القدم فى إنجلترا وذالك لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الريدز. وفاز لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جوردان هنديرسون بجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم بعد أن قاد فريقه ليفربول للفوز ببطولة البريميرليج والتي غابت عن خزائن النادى لمدة 30 عاما. وتفوق هنديرسون على زميله فى ليفربول ساديو ماني بالإضافة إلي اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب نادى مانسشتر سيتي. وجاءت قائمة العشرة الأوائل كالتالي: 1- جوردان هندرسون (ليفربول). 2- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي). 3- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد). Advertisements 4- فيرجيل فان دايك (ليفربول). 5- ساديو ماني (ليفربول). 6- أرنولد (ليفربول) 7- أليسون (ليفربول) 8- وان بيساكا (مانسشتر يونايتد) 9- رحيم ستيرلينج (مانسشتر سيتي) 10- أجويرو (مانسشتر سيتي)

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