رياضة | الأهلي يهزم سموحة وديا برباعية بيضاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم سموحة وديا برباعية بيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزًا وديا على ضيفه سموحة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد "مختار التتش" بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، في إطار استعداد كلا الفريقين لاستئناف المباريات.

الشوط الأول

بداية اللقاء كانت سريعة من جانب سموحة حيث تلقى صلاح محسن تمريرة بينية داخل منطقة جزاء الأهلي ليسدد الكرة زاحفة وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الفريق الأحمر وذلك في الدقيقة الثانية.

وتسلم الأنجولي جيرالدو دا كوستا الكرة من الناحية اليسرى في الدقيقة ٧ ومرر كرة متقنة داخل منطقة الجزاء لكن السنغالي أليو بادجي لم يتمكن من السيطرة على الكرة وتضيع أولى هجمات الفريق الأحمر.

وسقط محمود كهربا في الدقيقة ٩ على الأرض على حدود منطقة جزاء سموحة بعد تدخل من مدافع سموحة لكنه عاد بعد تلقي العلاج من قبل طبيب الأهلي خالد محمود.

وفي الدقيقة ١٠ سدد حسام حسن مهاجم سموحة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته ابتعدت قليلًا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وتحصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول خارج مرمى سموحة في الدقيقة ١٢، ليسدد بعدها عمرو السولية كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للهاني سليمان حارس الفريق السكندري.

وفي الدقيقة ٢٣ شن لاعبو الأهلي هجمة شرسة على دفاعات سموحة حيث وصلت الكرة لمحمد هاني الذي مرر الكرة عرضية لكنها علت رأس بادجي لتصل لعلي معلول الذي هيأ الكرة لأليو ديانج ويسدد الكرة وترتطم في دفاع الفريق السكندري وتتحول لركلة ركنية.

وحصل محمود متولي مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله القوي مع محمود معاذ ظهير أيسر سموحة في الدقيقة ٢٥.

وبدأ فريق سموحة في إظهار خطورته في الناحية الهجومية حيث وصلت الكرة لمحمد نادي داخل منطقة الجزاء لكن علي معلول حولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة ٣٥ تدخل إيدي أومومو متوسط ميدان سموحة على جيرالدو في وسط الملعب ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء.

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وحصل حسام حسن مهاجم سموحة على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي، بعد تدخل من أليو ديانج ليسددها صلاح محسن أعلى عارضة محمد الشناوي.

وفي الدقيقة ٤٣ سدد عمرو السولية كرة قوية تصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة لتصل إلى محمود "كهربا" ويضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي.

بعد هدف الأهلي سنحت فرصة خطيرة لأليو بادجي لكنه سددها في يد الهاني سليمان، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شكري وفي الوسط عمرو السولية وعربي بدر ومحمود "كهربا" وجونيور أجاي وأحمد الشيخ وفي الهجوم مروان محسن.

وتسلم محمود كهربا الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٤٧ ليسددها ضعيفه وتمر ضعيفة بجوار القائم الأيمن لعمر صلاح حارس سموحة الذي شارك بدلا من الهاني سليمان.

وفي الدقيقة ٥٠ مرر محمود "كهربا" كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء سموحة ليقابلها مروان محسن داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للمارد الأحمر في اللقاء.

وأجرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة عدة تغييرات في صفوف سموحة، حيث أشرك شريف رضا وأحمد حسن مكي ومحمود فهمي ومحمد الترهوني لتنشيط هجوم فريقه.

وفي الدقيقة ٦١ سدد أحمد الشيخ كرة قوية تصدى لها عمر صلاح ببراعة وأبعدها عن مرمى فريقه.

ومع حلول الدقيقة ٦٩ بدأت أنياب سموحة الهجومية في الظهور حيث سدد أحمد فؤاد كرة قوية أبعدها علي لطفي حارس الأهلي لتصل لأحمد حسن مكي الذي سدد الكرة بضربة مزدوجة لكن الكرة علت عارضة الأهلي وتضيع فرصة خطيرة للفريق السكندري.

وفي الدقيقة ٨٠ ومن جملة جماعية نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في المباراة. بعد الهدف الثالث للأهلي بدقيقة واحدة نجح جونيور أجاي في تسجيل الهدف الرابع بعدما تابع تسديدة مروان محسن المرتدة من القائم الأيسر لعمر صلاح، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.