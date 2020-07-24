رياضة | بالأرقام.. تعرف على كشف حساب الأهلي قبل عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تعرف على كشف حساب الأهلي قبل عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحدد اتحاد الكرة المصري مواعيد المباريات المؤجلة، والجولات 19، 20، 21، 22، ويبدأ النادي الأهلي مشواره بالدوري الممتاز بعد استئنافه بمواجهة فريق إنبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر، وذلك يوم التاسع من شهر أغسطس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ماذا قدم النادي الأهلي في الدوري هذا الموسم؟

خاض الأهلي 17 مباراة ببطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، فاز في 16 مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، بينما سجل لاعبوه 46 هدفًا بينهما (هدفين اعتباريين)، واستقبلت مرماه 4 أهداف فقط.

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حصد النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر 49 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بفارق 16 نقطة كاملة عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

أكبر انتصار حققه الأهلي خلال مشواره في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم كان على حساب فريق طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة عشر، بينما التعادل الوحيد للفريق كان أمام سموحة 1-1 في الجولة الثامنة عشر من البطولة.

يتصدر وليد سليمان قائمة هدافي الأحمر في الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

شارك 6 أجانب مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، حيث خاض التونسي علي معلول 12 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين، بينما شارك أليو ديانج في 10 مباريات سجل هدف وصنع مثله، ولعب وليد أزارو 7 مباريات سجل هدفين وصنع هدف.

بينما خاض النيجيري جونيور أجايي 14 مباراة بالدوري سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف، ولعب أليو بادجي لعب مباراتين، سجل هدف وصنع آخر، بينما خاض جيرالدو 5 مباريات لم يسجل أو يصنع أهداف.