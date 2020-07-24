رياضة | ميلان يُحدد بديل إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يُحدد بديل إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت العديد من التقارير الصحفية ، اليوم الجمعة، الحديث عن تطورات جديدة بشأن الميركاتو الصيفي الخاص بفريق ميلان.

وقالت لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، يدعم بقوة بقاء زلاتان إبراهيموفيتش مع الروسونيري خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ذلك لا يضمن بقاء السلطان، لأن إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان، لم يتصل باللاعب السويدي المخضرم، لمناقشة مسألة بقائه مع الفريق حتى الآن.

وتابعت الصحيفة، أن ميلان في المقابل، يضع عينيه على البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما، كي يكون أحد المرشحين لخلافة إبراهيموفيتش في هجوم الروسونيري، بالإضافة إلى أن روما قد يضطر لبيع دجيكو لأسباب مالية، وهناك منافسة على الصفقة من جانب إنتر ويوفنتوس إلى جانب ميلان