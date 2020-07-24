رياضة | نجل أبو تريكة يسجل الظهور الأول فى الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجل أبو تريكة يسجل الظهور الأول فى الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أحمد محمد نجل اللاعب الدولي المصري والنادي الأهلي السابق أبو تريكة فى هزيمة فريقه العربي أمام الغرافة بنتيجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره الغرافة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري القطري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الأول لنجل نجم منتخب مصر السابق فى البطولة القطرية التي توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

ونجح المهاجم الدولي الإيفواري جوناتان كودجيا لاعب نادى الغرافة فى تسجيل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة الدولي.

بهذه النتيجة يصعد نادى الغرافة الي المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة القطرية برصيد 31 نقطة بينما ظل نادى العربي فى المركز الخامس برصيد 24 نقطة.