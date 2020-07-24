رياضة | لامبارد يقدم اعتذاره لكلوب وليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يقدم اعتذاره لكلوب وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، اعتذاره إلى ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب، عما بدر منه خلال مباراة الفريقالتي خسرها فريقه 3 / 5 على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حينما بدأ لامبارد الغاضب، في الصراخ تجاه مقاعد بدلاء ليفربول، وتحديدا تجاه مساعد المدرب بيب ليندرز، بعبارات نابية.

قوال لامبارد اليوم الجمعة قبل مواجهة وولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة الاخيرة :" رأيت مقطع الفيديو، أعتقد أنه من حيث اللغة التي استخدمتها، فيؤسفني ذلك".

وأضاف :"فيما يتعلق بالشغف عن الدفاع عن فريقي، لا، ربما كان بإمكاني أن أتعامل مع الموقف بشكل مختلف قليلا، وألا استخدم هذه اللغة".

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وأفادت تقارير بأن لامبارد أدلى بتعليق آخر وصف فيه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالـ"متعجرف" عقب فوز ليفربول، وهو ما اعتبره كلوب إسلوب غير لائق.

ورد كلوب، الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه نيوكاسل يوم الأحد :"لسنا متعجرفين".

وأضاف :"كان لامبارد في أجواء تنافسية، أحترم هذا. قل ما تشاء في هذا الموقف، إنها عاطفة خالصة، جاء للفوز والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وأنا احترم هذا كثيرا".

وأكد :"ولكن يجب عليه أن يتعلمه هو أن الحديث عن هذا عقب المباراة، ليس مقبولا. إنه مدرب شاب ولكن هذا ما يجب عليه أن يتعلمه."