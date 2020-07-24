رياضة | الزمالك ينافس الأهلي على موليكا ويخطط لخطف السومة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينافس الأهلي على موليكا ويخطط لخطف السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك استقر على صرف النظر عن التعاقد مع الأنجولي أري بابل نجم أول أغسطس الأنجولي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعرب عن رفضه التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح في ظل عودة إسلام جابر وظهوره بمستوى مميز في الفترة الحالية بالإضافة إلى وجود لاعبين أيضًا مميزين مثل مصطفى فتحي.

وطلب المدير الفني الفرنسي التعاقد مع مهاجم صريح أجنبي قوي وجاء في مقدمة الترشيحات الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي وهداف دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى السوري عمر السومة نجم أهلي جدة السعودي.

ويحتاج الفريق الأبيض للاعب يلعب في مركز الهجوم بجانب مصطفى محمد وذلك نظرًا لعدم اقتناع المدير الفني الفرنسي بالثنائي عمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو.