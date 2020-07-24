رياضة | هندرسون يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هندرسون يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، بدور زميله محمد صلاح كونه أحد أبرز وأهم أسباب تتويج النادى بلقب الدورى الإنجليزى الذى غاب عن الريدز لما يقرب من 30 عاما.

وقال هندرسون الفائز بجائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بالموسم الجارى 2019 – 2020 في حواره مع صحيفة ليفربول إكو: "الناس ينتقدون في بعض الوقت لكن صلاح كان مذهلا. لقد رفع سقف الطموحات، الناس يتوقعون منه الأداء ذاته في كل عام لكن انظروا إلى أدائه وأهدافه".

وأضاف: "فقط انظر إلى ما حققه حتى الآن، صنع فارقا كبيرا منذ جاء النادي.. شخص رائع خارج الملعب وداخله .. لا أستطيع مدحه بالشكل الكافي، وأود أن أعبر عن مدى تقديرى للذين دعمونى وصوتوا لى، وأيضًا لرابطة كتاب كرة القدم بشكل عام".

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وتابع: "عندما تنظر للاعبين الذين سبق لهم التتويج بالجائزة، فهناك عدد منهم قد لعبوا في ليفربول مثل جيرارد، سواريز ومحمد صلاح، فستعرف إلى أي مدى تلك الجائزة مرموقة حقًا".

وتوج جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بالموسم الجارى 2019 – 2020، من جانب رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية ليصبح اللاعب رقم 12 فى تاريخ الريدز الذى يحصد جائزة الأفضل.

وتواجد هندرسون في المركز الأول متفوقا في التصويت على كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتى الذى حل ثانيا، وماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الثالث، فيما جاء ثنائى ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو مانى في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، وضمت باقى القائمة بجانب أصحاب المراكز الخمس الأولى كلا من: أرنولد، أليسون بيكر، رحيم سترلينج، بيساكا، سيرجيو أجويرو، آدم تراورى، دانى إنجز، جاك جريليش، جيمس ماديسون، وجونى إيفانز.

واحتل محمد صلاح المركز الرابع فى قائمة هدافى الدوري الإنجليزى هذا الموسم برصيد 19 هدفا، متساوياً مع رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتى، وهى الجائزة التي حققها الدولي المصري لموسمين متتاليين.