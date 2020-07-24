رياضة | الأهلي يتقدم على سموحة في الشوط الأول بهدف "كهربا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على سموحة في الشوط الأول بهدف "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته الودية أمام سموحة متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد مختار التتش بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، في إطار استعداد كلا الفريقين لاستئناف المباريات.

بداية اللقاء كانت سريعة من جانب سموحة حيث تلقى صلاح محسن تمريرة بينية داخل منطقة جزاء الأهلي ليسدد الكرة زاحفة وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الفريق الأحمر وذلك في الدقيقة الثانية.

وتسلم الأنجولي جيرالدو دا كوستا الكرة من الناحية اليسرى في الدقيقة ٧ ومرر كرة متقنة داخل منطقة الجزاء لكن السنغالي أليو بادجي لم يتمكن من السيطرة على الكرة وتضيع أولى هجمات الفريق الأحمر.

وسقط محمود كهربا في الدقيقة ٩ على الأرض على حدود منطقة جزاء سموحة بعد تدخل من مدافع سموحة لكنه عاد بعد تلقي العلاج من قبل طبيب الأهلي خالد محمود.

وفي الدقيقة ١٠ سدد حسام حسن مهاجم سموحة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته ابتعدت قليلًا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وتحصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول خارج مرمى سموحة في الدقيقة ١٢، ليسدد بعدها عمرو السولية كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للهاني سليمان حارس الفريق السكندري.

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وفي الدقيقة ٢٣ شن لاعبو الأهلي هجمة شرسة على دفاعات سموحة حيث وصلت الكرة لمحمد هاني الذي مرر الكرة عرضية لكنها علت رأس بادجي لتصل لعلي معلول الذي هيأ الكرة لأليو ديانج ويسدد الكرة وترتطم في دفاع الفريق السكندري وتتحول لركلة ركنية.

وحصل محمود متولي مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله القوي مع محمود معاذ ظهير أيسر سموحة في الدقيقة ٢٥.

وبدأ فريق سموحة في إظهار خطورته في الناحية الهجومية حيث وصلت الكرة لمحمد نادي داخل منطقة الجزاء لكن علي معلول حولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة ٣٥ تدخل إيدي أومومو متوسط ميدان سموحة على جيرالدو في وسط الملعب ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء.

وحصل حسام حسن مهاجم سموحة على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء الأهلي، بعد تدخل من أليو ديانج ليسددها صلاح محسن أعلى عارضة محمد الشناوي.

وفي الدقيقة ٤٣ سدد عمرو السولية كرة قوية تصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة لتصل إلى محمود "كهربا" ويضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي.

بعد هدف الأهلي سنحت فرصة خطيرة لأليو بادجي لكنه سددها في يد الهاني سليمان، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.