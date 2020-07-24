رياضة | بعد معاقبة النجم الساحلي.. فيفا يحكم لصالح الأهلي ضد الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد معاقبة النجم الساحلي.. فيفا يحكم لصالح الأهلي ضد الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى النادي الأهلي خطاباً رسميا من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يُفيد بإيقاف نادي الصفاقسي التونسي من القيد 3 فترات مقبلة، وذلك بسبب تأخر مستحقات لاعب الأحمر.
وأوضح الفيفا في خطابه إلى منع الفريق التونسي من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة، بسبب عدم التزامه بتسديد 100 ألف دولار إلى الأهلي.
وكان المارد الأحمر قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا، بعدما تجاهلت إدارة الصفاقسي تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ ضمن صفقة النيجيري أجايي قبل 4 أعوام ماضية.
وسادت حالة من الارتياح داخل النادي الأهلي بعد قرار الاتحاد الدولي "فيفا" خاصة وأن الصفاقسي تجاهل كل الخطابات السابقة للنادي الأحمر للحصول على حقوقه المادية.
ومن جانب آخر يستعد النادي الأهلي لتجهيز كافة اللاعبين للعودة للمباريات بودية اليوم مع فريق سموحة استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز ونصف نهائي دوري ابطال افريقيا.