رياضة | نجم منتخب الجزائر مطلوب في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب الجزائر مطلوب في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي وبطل البريميرليج في الموسم الحالي مهتم بالتعاقد مع أحد نجوم المنتخب الجزائري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في التعاقد مع عيسى ماندي قلب دفاع ريال بيتيس الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ماندي البالغ من العمر 28 عامًا ولد في فرنسا وبدأ في اللعب في ستاد ريمس الفرنسي وفي عام 2016 إنتقل إلى ريال بيتيس الإسباني وأصبح من أهم عناصر الفريق خلال تلك الفترة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عيسى ماندي يجيد اللعب في كل مراكز الدفاع، حيث لعب مع المنتخب الوطني الجزائري 55 مباراة دولية بدءًا من عام 2014 ويعتبر من أهم الأعمدة الرئيسية في تشكيلة محاربي الصحراء.