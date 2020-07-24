رياضة | كاف يستقر على المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وأزمة وحيده تواجه البطولة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كاف يستقر على المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وأزمة وحيده تواجه البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن المواعيد الجديدة التي ستقام فيها مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اتخاذ قرار رسمي في الساعات القليلة الماضية بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب مثلما يحدث وليس من مباراة واحده.

وستلعب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كل من نادي الزمالك ونظيره نادي الرجاء المغربي وبين النادي الأهلي ونادي الوداد البيضاوي.

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وأكد موقع "Le360 سبور" المغربي أنه من المتوقع ان تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا احد يومي 25 و 26 سبتمبر المقبل بينما ستلعب مباريات الإياب أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن لم يستقر الاتحاد الإفريقي على البلد التي ستستضيف مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما ذكر الموقع أنه هناك اجتماع عرضت خلاله دولة مصر استضافة المباريات ولكن قوبل هذا العرض بالرفض الشديد من جانب الطرف المغربي وسيحاول الكاف الوصول إلى حل في الأيام القليلة المقبلة.