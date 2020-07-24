رياضة | عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التراجع عن التعاقد مع الأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وجاء هذا التراجع بعدما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح بسبب اقتناعه باللاعب إسلام جابر جناح الفريق، وظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الحالية، بالاضافة الى مصطفى فتحي الذي تعافى من فيروس كورونا.

ومن ناحية آخري تسعى الزمالك لإنهاء صفقة الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، وحسمها قبل بداية الانتقالات الصيفية، بعدما تواصل النادي مع وكيل اللاعب وتم الاتفاق على كل شيء ويتبقى موافقة النادي فقط.

وعرض الزمالك مبلغ 10 ملايين جنيه، مع إعارة الثنائي إمام عاشور ومحمد عنتر، من ضمن الصفقة، ولكن تم الرفض من قبل عضو الإدارة البورسعيدية، مطالبا بالحصول على مبلغ مليون دولار، وعمر السعيد بيع نهائي وإعارة الثنائي الذي عرضهم رئيس الأبيض.