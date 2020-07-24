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رياضة | عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يوافق على إذاعة مباراته أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت إدارة النادي الأهلي على إذاعة مباراة الفريق الودية أمام سموحة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الأزمة التي شهدتها عملية بث المباراة.

حيث أصر مسؤولو النادي الأهلي في البداية على عدم البث إلا في وجود وحدة البث الخارجي وليس عبر جهاز (التي فيو) لضمان إخراج المباراة بشكل يليق بالنادي الأهلي ولااعبيه وقيمته التسويقية وجماهيره العريضة المتعطشة لمشاهدة فريقه بعد غياب طويل بسبب .

وجاءت موافقة الأهلي بإذاعة مباراة سموحة عبر جهاز التي فيو نظرا لضيق الوقت ولكن إدارة النادي حصلت على تعهدات من قناة اون تايم سبورت بإذاعة المباريات المقبلة عبر وحدة البث الخارجية.

ترتيب بطولة الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

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8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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