رياضة | الأهلي يغلق ملف التعاقد مع "حجازي"

تأهل الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش البيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، رفقة فريقه أول أول أمس .

جاء ذلك بعدما تعادل ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بقيادة مديره الفني سلافان بيليتش، أمام كوينز بارك رينجرز، بثنائية لكل منهما في الجولة 46 من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، على ملعب "ذا هاوثورنس".

وضمن ويست بروميتش، رسميًا، التأهل للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في المباراة التي تواجد بها حجازي على دكة البدلاء.

Advertisements

واستقر مسئولو النادي الأهلي، على غلق ملف صفقة التعاقد مع أحمد حجازي، بعد صعوده رسميا للبريميرليج، حيث بات إقناعه بالعودة شبه مستحيلة، لرغبته في البقاء بالدوري الإنجليزي موسم أخر، وعدم العودة لمصر خلال الفترة الحالية.

وأشار مصدر بالنادي الأهلي أنه كان هناك احتمالات بإقناع حجازي للعودة في حال بقائه في الشامبيون شيب، إذا تم ترضيته بعقد مالي مناسب، ولكن بعد صعوده للممتاز بات الأمر معقدا، وسيتمسك اللاعب بالبقاء مع ناديه خاصة وأنه يحظى بثقة مديره الفني سلافان بيليتش، وساهم كثيرًا في عودة وست بروميتش للبريميرليج.

يشار إلى أن السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبلغ مجلس إدارة النادي، أكثر من مرة برغبته في التعاقد مع أحمد حجازي لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب كثرة إصابات المدافعين في الفريق، ولإيجاد بدائل قوية في خط الدفاع.