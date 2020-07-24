رياضة | مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال يرفض حسم مستقبله مع ناديه الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقد النجم الفرنسي لأطول فترة ممكنة علمًا بأن مبابي أكد في تصريحات صحفية سابقة بأنه سيستمر مع الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضًا لمبابي من أجل تجديد أثناء توقف منافسات بطولة الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي قال لإدارة باريس سان جيرمان بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير، وأن النجم الفرنسي يواصل رفضه عروض التجديد المقدمة من ناديه الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مبابي في صيف 2021 أي قبل عام واحد فقط من نهاية عقده وأن مسئولي الملكي يعتمدون على عدم موافقة مبابي على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.