رياضة | عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة الودية التي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، ومواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا- محمود "كهربا"

خط الهجوم : أليو بادجي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر وأحمد فتحي.