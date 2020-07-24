رياضة | الكشف عن تفاصيل تجديد عقد أزارو مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل تجديد عقد أزارو مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من تجديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خلال الأيام المقبلة.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن النادي الأهلي أرسل خطاب رسمي في الساعات الماضية إلى نادي الاتفاق يطلب خلاله عودة أزارو للفريق ورفض تمديد إعارته حتى نهاية الموسم بسبب عدم إلتزام النادي السعودي بدفع باقي مستحقات اللاعب.

وكشفت الصحيفة أن الأهلي ينوي تجديد عقد أزارو مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة مقابل 50 مليون جنيه على أن يحصل على راتب بقيمة 17 مليون جنية في الموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزارو لا يمانع في تجديد عقده مع القلعة الحمراء ولكنه اشترط أن يرحل بشكل مجاني في حالة قرر النادي عدم استمراره في الموسم المقبل.