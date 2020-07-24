رياضة | الجماهير تعود لملاعب إيطاليا في سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجماهير تعود لملاعب إيطاليا في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، اليوم الجمعة أن هناك عودة مرتقبة للجماهير في ملاعب الكالتشيو بداية من شهر سبتمبر القادم.

وقال سبادافورا، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيطالي: "إذا سمح المنحنى الوبائي سيكون بوسع الجماهير العودة إلى الملاعب في سبتمبر".

وأضاف الوزير: "بالتأكيد لا يمكننا السماح بامتلاء الملاعب كما كان الحال من قبل. لكن سيتعين علينا الالتزام بمجموعة كاملة من الإجراءات التي تجري دراستها حاليا".

واستؤنفت مباريات دوري الدرجتين الأعلى في إيطاليا في يونيو الماضي، بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، لكن جميع المباريات حتى الآن أقيمت خلف أبواب مغلقة ودون أي حضور جماهيري، خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.