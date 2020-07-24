رياضة | أحد المقربين من صلاح في طريقه للرحيل عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحد المقربين من صلاح في طريقه للرحيل عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن ديان لوفرين نجم ليفربول الإنجليزي وأحد أكثر اللاعبين المقربين من نجمنا المصري محمد صلاح في طريقه للرحيل إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل 12 مليون يورو في الصيف.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن بطل الدوري الروسي خطط لتخفيض قيمة صفقة لوفرين، البالغ من العمر 31 عاما، نظرا لانتهاء عقده مع ليفربول في عام 2021، لكن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "الريدز" قام بتفعيل بند خيار تمديد عقد مدافعه حتى عام 2022، وبالتالي طلب سعرا أعلى.

وانتقل ديان لوفرين، الذي يعتبر أحد أقرب أصدقاء النجم المصري محمد صلاح، إلى صفوف فريق ليفربول في عام 2014 قادما من ساوثامبتون.

وتوج لوفرين مع "الريدز" بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم الحالي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، ووصل مع المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، في روسيا.