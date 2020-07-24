رياضة | بسبب مصير الدوري.. رئيس رابطة الدوري الجزائري ينتقد أداء اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب مصير الدوري.. رئيس رابطة الدوري الجزائري ينتقد أداء اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، الاتحاد المحلي للعبة، بعد تأخرة في حسم مصير الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانتقد مدوار، خيار اتحاد الكرة باللجوء لجمعية عمومية استثنائية لحسم مصير الموسم، رغم عدم قانونية هذه الخطوة وهو ما أكدته وزارة الشباب والرياضة التي رفضت منح الترخيص لهذا الاجتماع.

وكشف مدوار، في برنامج للإذاعة الجزائرية أنه رفض التصويت على خيار الذهاب للجمعية العمومية الاستثنائية في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة برؤساء مختلف الرابطات، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يأخذ باقتراحات الأندية المحترفة.

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وقال مدوار، إن اتحاد الكرة أضاع الكثير من الوقت من أجل حسم الموسم المعلق، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الموسم يبقى هو الخيار الأقرب إلى الواقع ويخدم مصلحة الجميع.

وشدد مدوار، على ضرورة احترام وسماع صوت رابطة دوري المحترفين من قبل اتحاد الكرة، داعيا إلى عدم التعامل معها كبقية الرابطات الأخرى بالنظر إلى أهميتها ومكانتها في المنظومة الكروية الجزائرية.

كما انتقد سعي بعض الأطراف محسوبة على اتحاد الكرة لتحقيق منافع شخصية والانخراط في حملة انتخابية مسبقة من خلال السعي لفرض آراء على الآخرين.