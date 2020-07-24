رياضة | صلاح محسن يقود هجوم سموحة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح محسن يقود هجوم سموحة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في المباراة الودية التي ستقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي الأحمر بالجزيرة. تشكيل سموحة ضم كلا من :- Advertisements الهاني سليمان - محمود معاذ - رجب نبيل - صلاح محسن - محمد نادي - كريم يحيى - إيدي أومومو - حسام حسن - أحمد جمال - محمد طلعت - محمد عبد المنعم. أما البدلاء :- عمر صلاح - يوسف ديوب - أحمد حسن مكي - أحمد حمص - محمد الترهوني - محمود حليمو - شريف رضا - أحمد فؤاد - السيد فريد - فارس مجاهد - محمود فهمي.

Advertisements