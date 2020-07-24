رياضة | الإعلان عن موعد إنطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن موعد إنطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موعد إنطلاق الموسم الجديد "2020-2021"، حيث سينطلق 12 سبتمبر المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايو 2021.
وسينتهي الموسم الحالي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري بعد غد الأحد.
وتقرر انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي الموسم في 23 مايو من العام القادم 2021.
جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:
1- ليفربول 96 نقطة.
2- مانشستر سيتي 78 نقطة.
3- مانشستر يونايتد 63 نقطة.
4- تشيلسي 63 نقطة.
5- ليستر سيتي 62 نقطة.
6- وولفرهامبتون واندررز 59 نقطة.
7- توتنهام 58 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
9- بيرنلي 54 نقطة.
10- آرسنال 53 نقطة.
11- إيفرتون 49 نقطة.
12- ساوثهامبتون 49 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- وست هام يونايتد 38 نقطة.
16- برايتون 38 نقطة.
17- أستون فيلا 34 نقطة.
18- واتفورد 34 نقطة.
19- بورنموث 31 نقطة.
20- نوريتش سيتي 21 نقطة.