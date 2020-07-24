رياضة | الإعلان عن موعد إنطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن موعد إنطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موعد إنطلاق الموسم الجديد "2020-2021"، حيث سينطلق 12 سبتمبر المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايو 2021.

وسينتهي الموسم الحالي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري بعد غد الأحد.

وتقرر انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن ينتهي الموسم في 23 مايو من العام القادم 2021.