شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الريشة الطائرة يعلن سلبية مسحات منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، سلبية المسحة الأولى التي خضع لها لاعبي المنتخب الوطني للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. ومن المقرر أن ينتظم لاعبي المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والدولية. ومن جانبه أكد مسؤولي الاتحاد أن جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري جاءت مسحاتهم سلبية. وكانت المسحة الأولى قد أخذت منذ أيام من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل مقر اتحاد اللعبة بمدينة نصر بمقر الاتحادات الرياضية. ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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