شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي وسموحة بتقدم الفريق الأحمر بهدف مقابل لا شئ، وذلك خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين استعدادًا للدوري.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة، في ظل قلة الفرص الخطرة على كلا المرميين، فكانت أولى الفرص الحمراء في الدقيقة السابعة، عندما مرر جيرالدو الكرة من الناحية اليسرى إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء ليفقد السيطرة عليها وتمر خارج الملعب.

رد عليها حسام حسن لاعب سموحة بتسديدة بعيدة عن المرمى مرت بعيدة عن المرمى، في الدقيقة 12، وبعدها توغل محمد نادي داخل منطقة الجزاء الحمراء، لكن على معلول تدخل في الوقت المناسب وأبعدها لركنية، في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 40 حصل سموحة على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء نفذها صلاح محسن أعلى مرمى الأهلي، وفي الدقيقة 43 سدد عمرو السولية كرة قوية ارتدت من الحارس الهاني سليمان لتجد كهربا الذي أسكنها الشباك.