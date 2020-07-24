شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من «كاف» قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين طاقم تحكيم عربي لإدارة أي من مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020. الأهلي يلعب أمام الوداد البيضاوي المغربي، ومواطنه الرجاء يلتقي بالزمالك، في نصف نهائي دوري الأبطال. وتفضل لجنة الحكام أن يُدير المباراتين طاقم تحكيم أفريقي بعيدًا عن البلاد العربية؛ نظرًا لحساسية المواجهتين. وأشارت تقارير بأن كاف عاد لنظام البطولة القديم في مباراتي نصف النهائي وهي إقامتهما بنظام الذهاب والإياب، بعدما كان القرار إقامت المواجهتين من لقاء واحد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار ناري من «كاف» قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.