شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بضم باهر المحمدي رغم تحفظ «فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مسؤولو النادي الأهلي، بضم باهر المحمدي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، بداية من الموسم المقبل رغم تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر. وعلمت «المصري اليوم»، أن مسئوولي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ترى أن لاعب الدراويش هو الوحيد الذي سيملأ فراغ رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، الذي سينتقل إلى نادي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل لامتلاكه إمكانيات فنية متميزة ولديه القدرة على اللعب بطريقة دفاعية وهجومية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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