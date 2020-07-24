شكرا لقرائتكم المدينة الرياضية بالاسمرات تستقبل النشء والشباب ضمن التشغيل التجريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات ، النشء والشباب ، ضمن التشغيل التجريبي للمدينة ، عقب افتتحها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية ، ضمن افتتاحات عدد من المشروعات القومية ، وتم تشغيل اكاديميات كرة القدم بالمعلب الرئيسي، وكرة السلة والمنازلات، وأكاديمية السباحة، واكاديمية كرة اليد.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للعمل على النهوض بالمدينة الشبابية والرياضية لخدمة أهالى المنطقة التي تم تطويرها والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

ويقوم الاستاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولات بشكل دوري بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان على خطة المدينة فى البدء بالنشاط الرياضي بها وكافة تفاصيل التشغيل داخل المدينة.

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يذكر أنه يتم ادارة وتشغيل المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات من خلال مجلس الأمناء برئاسة اللواء ماجد السرتي، ونائب رئيس المجلس الدكتور ممدوح عبد العزيز، واعضاء مجلس الأمناء السيد ايهاب عزمي، والسيد حسن الغندور رئيس حي الاسمرات ، والسيد شادي سالم العضو من صندوق تحيا مصر ، والدكتور احمد نظمي، والسيد محمد عبد العظيم تليمه، والسيد احمد حسن، والسيد مصطفي ابراهيم.