شكرا لقرائتكم الجبلاية تتراجع عن قرارها بإيقاف وتجميد أى لاعب ينتقل لناد أخر فى نهاية الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع اتحاد الكرة ، عن القرار السابق بإيقاف وتجميد أى لاعب ينتقل لناد أخر فى الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدورى هذا الموسم، بعد قرار الجبلاية بفتح باب القيد الصيفى قبل نهاية الموسم بأربعة أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف أى لاعب ينتقل من ناديه لناد أخر فى الاسابيع الأربعة الأخيرة، للحفاظ على تكافؤ الفرص والشفافية ، قبل أن يتم التراجع والسماح للاعبين بالاستمرار رغم القيد فى النادى الجديد، على ان يتم الانتقال والقيد فقط ثم يتم الانتقال للنادى الجديد فى الموسم الجديد.

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بذلك يكون من حق الأهلى الاحتفاظ بأحمد فتحى وشريف اكرامى لأخر مباراة فى الدورى هذا الموسم حتى فى حالة قيدهما فى بيراميدز قبل انتهاء الدورى الحالى، على أن ينضمان للفريق الجديد مطلع الموسم المقبل.

فى شأن مختلف، يخضع فريق الأهلي لمسحة طبية سادسة بعد غد الأحد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها النادي للحفاظ علي سلامة الجميع داخل النادي علماً بأن حمدي فتحي لاعب الفريق أصيب بفيروس كورونا أمس ، فيما تُقام مباراة الأهلي وسموحة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، وتُعد ودية سموحة واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدورى، حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسموحة اليوم على الهواء مباشرة.