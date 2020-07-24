شكرا لقرائتكم كرواتيا تمدد عقد زلاتكو إلى مونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عقد المدرب زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، حتى نهاية كأس العالم 2022.

وكان داليتش (53 عاما) تولى مسؤولية الفريق في أكتوبر 2017 وقاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي خسرها 2 - 4 أمام المنتخب الفرنسي.

Advertisements

وقاد داليتش الفريق أيضا للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة والتي تأجلت من العام الحالي إلى منتصف عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وأعلن دافور سوكر، رئيس الاتحاد الكرواتي للعبة، تجديد عقد داليتش، عبر تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وقال: نتائج داليتش تتحدث عن نفسها. يفتخر الاتحاد الكرواتي بكل ما أنجزه داليتش.

وقال داليتش: قلت من قبل إنه لا يوجد شرف أعظم من قيادة المنتخب الوطني لبلادك ، كما أعرب عن ثقته بإمكانيات وتماسك الفريق.