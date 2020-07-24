شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يحرز الهدف الأول للأهلى فى ودية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود كهربا، لاعب الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام سموحة في الدقيقة 43، في المباراة الودية التي تجمعهما حالياً على استاد التتش، في إطار استعداد الفريقين لعودة مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل ، لمنح تعليمات خاصة لمحمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه علي معلول ومحمود متولي وايمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وافشة وكهربا وأليو بادجي، وعلي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر.

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وجاء تشكيل سموحة الأساسي كالتالي: الهاني سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيي، ايدي ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولي إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.

وتعد مباراة الأهلي وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدوري الطويلة التي، بدأت منذ منتصف مارس الماضي تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتي تأتي في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها في أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق أكثر من هدف في ودية سموحة اليوم يأتي في مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف، فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديدًا حمدي فتحي العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدوري حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش أيضا.