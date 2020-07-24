شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات تستقبل النشء والشباب ضمن التشغيل التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات النشء والشباب، ضمن التشغيل التجريبي للمدينة، عقب افتتحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن افتتاحات عدد من المشروعات القومية، وتم تشغيل أكاديميات كرة القدم بالمعلب الرئيسي، وكرة السلة والمنازلات، وأكاديمية السباحة، وأكاديمية كرة اليد.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للعمل على النهوض بالمدينة الشبابية والرياضية لخدمة أهالى المنطقة التي تم تطويرها والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

Advertisements

ويقوم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولات بشكل دوري بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان على خطة المدينة فى البدء بالنشاط الرياضي بها وكافة تفاصيل التشغيل داخل المدينة.



يذكر أنه يتم إدارة وتشغيل المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات من خلال مجلس الأمناء برئاسة اللواء ماجد السرتي، ونائب رئيس المجلس الدكتور ممدوح عبد العزيز، وأعضاء مجلس الأمناء إيهاب عزمي، وحسن الغندور رئيس حي الأسمرات، وشادي سالم العضو من صندوق تحيا مصر، والدكتور أحمد نظمي، ومحمد عبد العظيم تليمة، وأحمد حسن، ومصطفى إبراهيم.