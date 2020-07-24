شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات تستقبل النشء والشباب ضمن التشغيل التجريبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات النشء والشباب، ضمن التشغيل التجريبي للمدينة، عقب افتتحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن افتتاحات عدد من المشروعات القومية، وتم تشغيل أكاديميات كرة القدم بالمعلب الرئيسي، وكرة السلة والمنازلات، وأكاديمية السباحة، وأكاديمية كرة اليد.
ويقوم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولات بشكل دوري بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان على خطة المدينة فى البدء بالنشاط الرياضي بها وكافة تفاصيل التشغيل داخل المدينة.
يذكر أنه يتم إدارة وتشغيل المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات من خلال مجلس الأمناء برئاسة اللواء ماجد السرتي، ونائب رئيس المجلس الدكتور ممدوح عبد العزيز، وأعضاء مجلس الأمناء إيهاب عزمي، وحسن الغندور رئيس حي الأسمرات، وشادي سالم العضو من صندوق تحيا مصر، والدكتور أحمد نظمي، ومحمد عبد العظيم تليمة، وأحمد حسن، ومصطفى إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات تستقبل النشء والشباب ضمن التشغيل التجريبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.