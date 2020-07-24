شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صالح جمعة يظهر فى ودية الأهلي وسموحة على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر صالح جمعة، نجم النادي الأهلي، في ودية فريقه الودية أمام سموحة الودية على دكة بدلاء ملعب التتش، ودخل اللاعب في حوار طويل مع زميله أحمد الشيخ، وشهدت الدقائق الأولى تعرض محمود عبد المنعم كهربا لإصابة خفيفة، إلا أن سرعان ما عاد واستكمل المباراة، وجاءت الدقائق الأولى من عمر اللقاء هادئة، ولم ينجح أي فريق في تشكيل خطورة على مرمى الفريق الآخر.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه علي معلول ومحمود متولي وايمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وافشة وكهربا وأليو بادجي، وعلي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر.

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وجاء تشكيل سموحة الأساسي كالتالي: الهاني سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيي، ايدي ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولي إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.

وتعد مباراة الأهلي وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدوري الطويلة التي، بدأت منذ منتصف مارس الماضي تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتي تأتي في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها في أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق أكثر من هدف في ودية سموحة اليوم يأتي في مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف، فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة وتحديدًا حمدي فتحي العائد من فترة غياب قاربت على الثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم التى تُعد واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدوري حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش أيضاً .