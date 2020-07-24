شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تبدأ فترة الإعداد 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بقيادة طارق سليم، بدء فترة الإعداد 8 أغسطس المقبل، بخوض تدريبات بسيطة دون ضغط على اللاعببن تقديرا للظروف التى مرت بها الأنشطة الرياضية، من توقف دام عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

ولا ترتبط سلة الزمالك الفترة المقبلة بأى ارتباطات أو منافسات، سوى بطولة لأفروليج المقرر إقامتها قبل نهاية العام الحالىى، والتى يقع فيها الزمالك فى مجموعة النيل التى تضم فرقا من تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات.

فيما يخص المنافسات المحلية، فالزمالك يحتل المركز الرابع ببطولة الدورى، وهذا هو المركز الذى وقع فيه قبل منافسات BEST OF 5 والتى خسر فيها الفريق الأبيض من الفريق السكندرى، وبناء على قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة فإن الفرق بالمركز الثالث والرابع لن يتغير مركزها في الأدوار النهائية ما لم يتأهل أى منهم للدور النهائي من البطولة، وبذلك يكون الزمالك رابعا.

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ويستضيف الجزيرة فريق الأهلي يوم السبت الموافق 29 أغسطس على ملعب الجزيرة في رابع المواجهات، وفي حالة فوز الجزيرة واللجوء لمباراة خامسة ستقام على ملعب 6 أكتوبر يوم الاثنين 31 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور النهائي بين الاتحاد السكندري والفريق المتأهل من مواجهة الأهلي والجزيرة أيام الجمعة 4 سبتمبر- الأحد 6 سبتمبر - الثلاثاء 8 سبتمبر - الخميس 10 سبتمبر - السبت 12 سبتمبر في ملعب 6 أكتوبر.

أما مباريات كأس مصر فتقام آخر مباريات دور الـ8 بين سموحة وطلائع الجيش على ملعب سموحة يوم الأربعاء 19 أغسطس، ثم تنطلق مواجهات نصف النهائي بين الفائز من سموحة وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد 23 أغسطس على ملعب 6 أكتوبر، وعلى نفس الملعب وفي نفس اليوم تقام المباراة الاخرى من نفس الدور بين سبورتنج والأهلي.